سرق تلفزيون القهوجي.. حبس منتحل صفة موظف صيانة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس عاطل متهم بانتحال صفة موظف والنصب على المواطنين وسرقتهم، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهم: انتحال صفة موظف، والنصب والاحتيال وسرقة المواطنين، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

البداية عندما تم تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من قهوجي - مقيم بدائرة القسم بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد"، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية، عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلًا صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة تليفزيون خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال الصفة، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله سيئ النية فني أجهزة كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.