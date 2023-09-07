توزيع أشجار على مواطني مدينة الحسنة بوسط سيناء للحد من التغييرات المناخية

قام مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، بتوزيع مجموعة من الأشجار بالحى الغربى على عدد من مواطنين مدينة الحسنة وذلك لتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وللحد مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء وتوفير الظل لحماية المواطنين من أشعة الشمس المحرقة صيفا ومن الناحية الاقتصادية تكون كمصدر لإنتاج الثمار والأخشاب.

اكد سعد خليل بغدادي رئس مدينة الحسنة، أن هناك تكاتف كبير بين كافة المؤسسات لتحقيق وتنفيذ هذه المبادرة حيث تم شرك الجمعيات الأهلية مع الوحدات المحلية فى توعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها من الناحية البيئية لما لها من فوائد بالنسبة لهم وللبيئة المحيطة بهم ولما تحققه من مظهر جمالى وكونها رئة تنفس جديد لهم هذا وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمحاسبة المسئولين المقصرين نحو رعاية تلك الأشجار والحفاظ عليها وضمان الاستدامة لها.

كما اشار إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة بين جميع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء مع اختيار المناطق التى تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذى يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادى وصحى على المواطنين.

وسوف يتم استكمال مبادرة تشجير الزيتون بالقسيمة والمنبطح باكر الجمعة بحضور رؤساء القرى المذكورة.. وذلك بعد التوزيع بالحسنة بالحى الغربى اليوم.