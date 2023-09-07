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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الخارجية التونسي

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التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمّار عراقة، وذلك بمقر البرلمان بالقاهرة.

 وجرى خلال اللقاء - بحسب البيان الصادر اليوم عن البرلمان العربي - مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمان العربي وتونس.

 وأكد الجانبان خلال اللقاء، أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على جميع المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها الدول العربية وتعد في جانب كبير منها انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.

 

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