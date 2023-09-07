الزراعة: علاج وفحص ٦٥٠٠ رأس ماشية مجانا لصغار المربين بدمياط

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، تنفيذ قافلة بيطرية في دمياط من يوم ٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين .

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز، موضحا أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٧٧ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١١٨٠ وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد ١٧٦٢ حالة وتم عمل ٢٥ عمليات جراحية وتم تحصين ٨٠٣ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع أغنام ٧٣٩ وتم رش ١٤٤٨ حيوان بعدد إجمالي ٦٥٣٤ حالة لدى ١٩٨٤ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية .

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غدًا الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.

وأشادت محافظ دمياط بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين والتدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنوياً بالمحافظة.

وتم عقد ندوة لـ ٨٩ من اطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين علي هامش القافلة بعنوان (التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها ) حيث الدكتور مصطفي فاضل في اطار التثقيف الطبي المستمر والتشاركي بالاستماع للمشاكل الحقلية التي تجابه اطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص وتم طرح الحلول من واقع الابحاث التطبيقية والخبرات الحقلية مما ادي الي توضيح الحلول وايجاد آليات عمليه قابله للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل وذلك في اطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانة في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكامله لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.