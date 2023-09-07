محافظ أسوان يتفقد إصطفاف معدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إصطفاف معدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة للوردية الصباحية ، والتى تضم 160 عامل ومشرف وفنى وسائق، وأيضاً 50 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى وذلك بمنطقة أرض المعارض، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى القيادات المحلية والتنفيذية.

وأثناء تفقده للإصطفاف قرر اللواء أشرف عطية صرف 300 جنيه مكافأة لجميع العمالة بمنظومة النظافة تحفيزاً وتشجيعاً لبذل أقصى جهد منهم للإرتقاء بآلية عمل النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية ، مشدداً على أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومعاقبة المقصريين، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ منظومة التتبع لحركة تشغيل السيارات والمركبات لتحقيق السيطرة الكاملة عليها ، وإلتزامها بخطوط السير وأوامر التشغيل .

وأكد أشرف عطية، ضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها دون أى تهاون أو تقصير ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتخاذلين عن أداء واجبهم على أكمل وجه، مكلفاً بالإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر لكافة المعدات والمركبات ، وإقامة ورشة صيانة دائمة لها، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية ، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تشارك فى إنجاح منظومة النظافة العامة ووصلها للمستوى الراقى المطلوب .

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