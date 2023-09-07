شديد الحرارة جاف.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للحرارة علي اغلب الانحاء ليلا .

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الجمعة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 31 ،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمى و الصغرى 29 درجة .