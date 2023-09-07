صفقة المهاجم الأجنبي.. 2 مليون و500 ألف دولار تقرب محمد كوناتي من الأهلى

أصبح المهاجم الأجنبي الملف الأهم داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وقبل أيام من غلق باب القيد المحلي وكذلك القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي والتي سيتم غلقها يوم 13 سبتمبر الجاري.



ويسعى مسئولو النادي الأهلي لحسم الملف خاصة في ظل تمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع مهاجم سوبر وتعثر المفاوضات مع أكثر من لاعب مؤخرًا.



وكثف الأهلي في الساعات الماضية المفاوضات مع عدد من المهاجمين أبرزهم: محمد كوناتي المحترف البوركينابي في صفوف فريق أخمات جروزني الروسي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ«البوابة نيوز» إن إدارة النادي أجرت اتصالاً مع وكيل أعمال محمد كوناتي لمعرفة مطالبه المالية وموقف اللاعب من الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن محمد كوناتي صاحب الـ25 عامًا يرحب بارتداء الفانلة الحمراء، وأبلغ وكيل أعماله بكامل رغبته.

وشدد المصدر على أن النادي الروسي طلب مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار للموافقة على بيع مهاجمه البوركيني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى لحسم الصفقة والإعلان عنها خلال 72 ساعة.