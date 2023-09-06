ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات على ساحل البحر الأسود في بلغاريا

ارتفع عدد الوفيات جراء العاصفة التي ضربت ساحل البحر الأسود في بلغاريا إلى أربعة أشخاص.

وعثر أحد أفراد شرطة الحدود على جثة امرأة مفقودة في البحر الأسود قبالة منتجع تساريفو اليوم الأربعاء، وفقا للشرطة البلغارية. وجرف البحر جثة الأم إلى الشاطئ أمس الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية، كانت المرأة وابنتها تحاولان الفرار من الفيضانات بمركبة عبر طرق وعرة، وعلقت المركبة في النهر وجرفها إلى البحر.

وتم إعلان اليوم الأربعاء يوم حداد على أرواح ضحايا الفيضان في بلدة تساريفو جنوب شرقي البلاد.

وهطلت كمية ضخمة من الأمطار على الساحل الشرقي للبحر الأسود جنوبي بلغاريا أمس، ووفقا لخبراء الأرصاد، بلغ منسوب المياه 330 ملليمترا، أي ما يوازي إجمالي الأمطار التي تهطل طوال الصيف.

وفاضت المياه على ضفتي نهر فيليكا وأنهار أخرى. وانجرفت جسور وتعرضت طرق لأضرار بالغة. وغمرت المياه العديد من الفنادق والمنازل مؤقتا.