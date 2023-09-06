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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب السوبر الأفريقي.. المنتخب الأوليمبي يستغني عن ثلاثي الأهلي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي ، الاستغناء عن ثلاثي الاهلي المنضمين لمعسكر المنتخب الاولمبي استعدادا لمواجهة روسيا وديا علي مباراتين. 
وهم احمد نبيل كوكا، حمزة علاء، رأفت خليل. 
يأتي ذلك بالتنسيق بين ادارة النادي الاهلي ومسؤلو المنتخب الاولمبي، بسبب ارتباط الفريق الاحمر بمباراة السوبر الافريقي. 
يستعد الاهلي لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي يوم 15 من الشهر الجاري في السعودية.

المنتخب الأوليمبي المصري البرازيلي روجيرو ميكالي
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