جامعة الطفل في ضيافة كلية تربية نوعية عين شمس

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ٧٠ طفلًا من جامعة الطفل، بحضور أسامة السيد عميد الكلية، ‏وحضور وتنسيق أمانى حنفى عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية ،وتنسيق فريق إدارة المنح والمشروعات

قدم عبدالرحمن جمال مدرس النحت المساعد بقسم التربية الفنيه جانب معرفي عن الطين الاسواني وأدوات التشكيل النحتي بالطين مع عرض بعض الأعمال النحتيه المنفذة علي الطلاب قبل البدء بالجانب العملي حيث قام الأطفال باستخدام الطين وتشكيل اعمال حرة من اختيار كل طالب .

وفى اليوم التاني للزيارة قام الطلاب باستخدام الطين الاسواني لمده ٣ ساعات بنحت اشكال نحتيه لشخصيات كرتونيه مفضله لديهم، واختتم اليوم بتدريب الاطفال على الموسيقى بقيادة أ.د. أحمد سالم.

جدير بالذكر ‏ان كلية التربية النوعية ستستقبل الاطفال يومين آخرين الأسبوع القادم لعمل أنشطة مختلفة وتقوم الكلية ايضاً بتدريب الاطفال اسبوعياً على الكورال الذي سيتم تقديمه في فعاليات اختتام المرحلة السادسة لجامعة الطفل.

وحرصاً علي سلامة الاطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج وتيسير اي صعوبات تواجه منسقي الكلية، قام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الاطفال صباحا في مدرج كلية العلوم وهي نقطة الالتقاء الدائمة ثم اصطحابهم لكلية التربية النوعية بواسطة اتوبيسات جامعة عين شمس وبعد انتهاء اليوم الدراسي تم رجوعهم الي مقر الالتقاء بكلية العلوم لتسليم الاطفال الى أولياء الأمور.