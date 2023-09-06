وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

قامت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بحصر وتسجيل جديد للعمالة الغير المنتظمة بمواقع عمل مختلفة بمرافق التجمع العمراني لمشروع صواري غرب كارفور، وهو من المشروعات التابعة للشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق التى يجرى تنفيذها، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، وكذلك عقد ندوة توعية لهم بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم حصر عدد 90 عاملا من موقع العمل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

ونوه إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.

FB_IMG_1694008394014

FB_IMG_1694008391938

FB_IMG_1694008390007

FB_IMG_1694008388055