تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الذى جاء بحضور اللواء بحرى أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط وحنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.

استهلت "المحافظ " الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، كما تم التصديق والاحاطة بالقرارات الصادرة بمجلس الإدارة السابق، واستعراض بعض الموضوعات والملفات المتعلقة ببعض المشروعات والطلبات المقدمة منها بشأن إضافة أو تعديل نشاط أو السمة التجارية وتجديد تراخيص، وأيضًا اعتماد التكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات.

ناقشت "عوض" موقف المشروعات المتعثرة والمتوقفة واطلعت على الإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للقوانين الخاصة بالاستثمار ، مشددة على متابعة هذا الملف ووضع حلول عاجلة بشأنه لتعزيز العمل بالمنطقة .

كما بحثت محافظ دمياط ملفات تعزيز البنية التحتية بالمنطقة وتوصيل كابلات الفايبر والغاز داخل المنطقة، موجهة بالتنسيق مع شركتى الاتصالات والغاز لإعداد المقايسات اللازمة وخطة التنفيذ ، ليتم بعدها تنفيذ عملية رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة.