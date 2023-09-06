خلال 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا

فى مجال جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 307 أحكام قضائية متنوعة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2287 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط 43 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.