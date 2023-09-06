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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

ضبط 9 قضايا هجرة
ضبط 9 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا

 فى مجال جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 307 أحكام قضائية متنوعة.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2287 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط 43 قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

خلال 24 ساعة الداخلية ضبط 2287 مخالفة مرورية قطاع أمن المنافذ خلال24 ساعة
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