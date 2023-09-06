عمرو السيسي يواصل التأهيل استعدادا للموسم الجديد

واصل عمرو السيسي لاعب الوسط بالزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء وذلك لتجهيزه لمباريات الموسم الجديد بشكل بدني وفني مميز .

ورفض الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك رحيل عمرو السيسي في فترة الانتقالات الصيفية مطالبا باستمراره لحاجه الفريق له فنيا في الموسم الجديد سواء لاعبا أساسيا أو بديلا .

عمرو السيسي من تدريب الزمالك اليوم الأربعاء

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك،غدا الخميس أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.