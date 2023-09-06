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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏89710 مخالفات مرورية متنوعة

ضبط ‏89710 مخالفة
ضبط ‏89710 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 89710 مخالفات مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (29919) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1257) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (18) مخالفة موقف عشوائى.
 (2074) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (5) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

مخالفة مرورية ضبط الحملات المرورية قانون ولوائح المرور السيارات
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