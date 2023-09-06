خلال 24 ساعة.. ضبط ‏89710 مخالفات مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 89710 مخالفات مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(29919) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1257) مخالفة السير بدون تراخيص.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(2074) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

