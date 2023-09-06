فوز جامعة الزقازيق بالمركز الأول في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

حصلت جامعة الزقازيق، اليوم، على المركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٣ على مستوى ٣٨ جامعة حكومية وخاصة والتى نظمتها الأكاديمية البحرية للعلوم بمدينة العلمين برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

و تقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص التهنئة لفريقى جامعة الزقازيق المشاركين بالمسابقة والمشرفين على هذا الإنجاز المتميز مؤكدا أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل مما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وجاءت مشاركة الجامعة بمسابقة رالي ريادة الأعمال هذا العام تحت إشراف محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة كما أشرف على الفريقين المشاركين بالمسابقة كلا من الدكتور أكمل الكيلانى والدكتورة هاله فاروق .

جدير بالذكر أن الفريقين المشاركين ويمثلان جامعة الزقازيق بالمسابقة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات حيث يتكون الفريق الفائز بالمركز الأول بالمسابقة من الطالبين : إبراهيم أنور السادات إبراهيم علي وأبانوب فكري بدير جندي ميخائيل والذى حصل على ٧٠ ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول بمسابقة رالي ريادة الأعمال بينما يتكون فريق الجامعة الآخر من الطالبين : جمال محمد عبده محمد عبده ورانا رمضان توفيق أحمد سعد والذى حصل على جائزة تشجيعية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .