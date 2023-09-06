برلمانية: توجيهات السيسي بدعم الثروة السمكية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة دعم الثروة السمكية تأكيد على دعمه للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الاهتمام بالثروة السمكية وإقامة مشروعات سمكية يهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق فائض ينعكس على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة مواصلة العمل لاستغلال الموارد المتاحة في ملف الثروة السمكية لزيادة الإنتاج وفتح أسواق خارجية لدعم الاقتصاد القومي من خلال تقليل الاستيراد وزيادة التصدير مما يساعد على توفير العملة الصعبة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن زيادة مشروعات الثروة السمكية ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن المجلس أقر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بوضع خطط استراتيجية لدعم مشروعات الثروة السمكية وحماية البحيرات وشواطئها من التعدي والتلوث، علاوة على إقامة مشروعات ذات النفع العام.

وطالبت النائبة رحاب موسى بضرورة وضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتنظيم مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وصرح أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لاسيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.