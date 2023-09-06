بالفيديو.. محمد رشوان: البطولة العربية للجودو بالعلمين ناجحة بكل المقاييس

أشاد الكابتن محمد علي رشوان الحكم ولاعب الجودو الأولمبي الأسبق، بمهرجان العلمين والبطولة العربية للجودو التي نُظمت ضمن فعاليات المهرجان، موضحًا: "الامكانيات الموجودة في العلمين الجديدة فوق ما كنا نتخيل، وبطولة العرب للجودو التي أقيمت في العلمين كانت في مكان تحفة جدًا في صالة مغطاة مطلة على البحر مباشرة، والأجواء كانت مختلفة تمامًا واللاعبين كان يتم نقلهم بأتوبيسات مكشوفة".

وقال "رشوان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إنه كان هناك سعادة كبيرة من قبل اللاعبين المصريين والعرب والبطولة ناجحة بكل المقاييس، لدرجة جعلت رئيس الاتحاد العربي للجودو وأعضاء الاتحاد أجمعوا على أن تُقام هذه البطولة كل سنة في مدينة العلمين.

وتابع، أنه كان هناك وجود عربي كبير جدا في هذه البطولة، حيث شاركت 6 فرق كويتية تضم نحو 150 لاعبا، بالإضافة إلى أولياء الأمور والمدربين وأولياء الأمور وحجزوا فندقا كاملا، وهذا شيء مهم بالنسبة للسياحة، والكل كان منبهرا بالشواطئ والهواء والسماء، كما أن الجو كان خاليا من الرطوبة وكل ذلك يساعد على السياحة.

وأردف: "اللاعبون واللاعبات المصريات حصدوا ميداليات كثيرة، وظهر لاعبون مميزون في البراعم لديهم تكنيكات عالية، وشعرت ان بعضهم لديهم قوة بدنية مثل الكبار وهو ما أعجبني وجعلني أصافحهم".