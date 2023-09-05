“تعليم القاهرة” تعلن رفع درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

وجه أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة مراجعة الأنتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز .

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023 _2024، مؤكدا على تفعيل الإجراءات الأمنية و الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب و العاملين بالمنشآت التعليمية.

أوضح " مدير المديرية " أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث .

وأشار إلى أن رؤية الوزارة تعتمد فى توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع .

لذلك قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بوضع ضوابط وخطط للإستعداد للعام الدراسى الجديد على النحو الآتى : -

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الأنتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية .

- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .

- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .

- إستعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس .

- أن الإلتزام بهذه التعليمات ويتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم

كما وجه مدير المديرية جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل و الجداول الدراسية.