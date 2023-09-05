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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة"| تحالفات حرب.. وقلق أمريكى.. كيم وبوتين يلتقيان قريبًا في روسيا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 6 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحالفات حرب.. وقلق أمريكى.. كيم وبوتين يلتقيان قريبًا فى روسيا
التوتر مستمر.. النيجر تطالب بانسحاب للقوات الفرنسية وتأمل فى الحفاظ على التعاون مع باريس
مطالب روسية.. بوتين: رفع العقوبات مقابل العودة إلى معاهدة الحبوب
الهروب للغرب.. %28 ارتفاعًا فى طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي
رسائل الرئيس السيسى أمام المؤتمر العالمى للصحة والسكان:
البلاد خسرت 400 مليار  دولار منذ عام 2011
أين العدالة؟.. فلسطين تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين
الإعداد الجيد.. وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

روسيا السيسي الاتحاد الأوروبي
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