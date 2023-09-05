اقرأ غدًا في "البوابة"| تحالفات حرب.. وقلق أمريكى.. كيم وبوتين يلتقيان قريبًا في روسيا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 6 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحالفات حرب.. وقلق أمريكى.. كيم وبوتين يلتقيان قريبًا فى روسيا

التوتر مستمر.. النيجر تطالب بانسحاب للقوات الفرنسية وتأمل فى الحفاظ على التعاون مع باريس

مطالب روسية.. بوتين: رفع العقوبات مقابل العودة إلى معاهدة الحبوب

الهروب للغرب.. %28 ارتفاعًا فى طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

رسائل الرئيس السيسى أمام المؤتمر العالمى للصحة والسكان:

البلاد خسرت 400 مليار دولار منذ عام 2011

أين العدالة؟.. فلسطين تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين

الإعداد الجيد.. وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية