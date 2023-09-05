تعرف على نتائج ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

أقيمت اليوم الثلاثاء مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.
ضمن المجموعة الأولى فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.
فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة .
وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .
وحقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة ، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية ، و فازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.
تضم مجموعات البطولة :
المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر
المجموعة الثانية : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد
المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا
المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا
يذكر أن مصر تلعب غدا مع الجزائر في ثاني مبارياتها بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.