أول تعليق من بنزيما على قرعة كأس العالم للأندية

علَّق كريم بنزيما نجم فريق اتحاد جدة السعودي، على مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأقيمت مراسم سحب قرعة المونديال، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة، للبطولة المقرر إقامتها في المملكة وقال بنزيما في تصريحات عبر قناة "scc": "أنا لا أعد الجماهير بأي شيء، نحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا وننتظرهم أن يساندوننا في المباريات التي تقام في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "بطولة قوية بها العديد من الأندية التي لديها خبرة كبيرة وأسماء كبيرة، نريد أن نقدم أنفسنا بشكل جيد في هذه البطولة ونذهب إلى أبعد مدى".

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مع نظيره أوكلاند سيتي، في مباراة افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر المُقبل، ويواجه الأهلي الفائز من بين الفريقين؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية.