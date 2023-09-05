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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنتر يجدد عقد إنزاجى حتى 2025

انزاجى
انزاجى
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالى، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري حتى موسم 2025.
وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن توقيع سيموني إنزاجي عقدا جديدا مع النادي ليظل مدربا للفريق حتى 2025".

وقالت صحيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن إنزاجي وقع على تمديد عقده لمدة عام مع تعديل راتبه الذي يحصل عليه حاليا.

ومن المقرر أن يحصل إنزاجي على راتب سنوي يبلغ 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد، والذي سيضاف إليه المكافآت بناءً على النتائج التي يحققها.

وتوج إنزاجي مع الإنتر في أول موسمين له بـ4 ألقاب وهم كأس إيطاليا "مرتين"، وكأس السوبر الإيطالي "مرتين"، كما قاد الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي.

سيمونى انزاجى إنتر
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