صلاح الزدجالي يبدأ التحضير لأعماله القادمة بعد نجاح أغنية "طربان"

يتواجد هذه الأيام الفنان العُماني صلاح الزدجالي في الأستوديوهات الصوتية، لتحضير وتسجيل الأعمال الجديدة الذي سيطرحها تباعاً خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد نجاح أغنيته المنفردة الأخيرة "طربان" التي حققت انتشاراً واسعاً في سلطنة عُمان والخليج والوطن العربي، محققة مشاهدات عالية في قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب".

وكشف صلاح الزدجالي أن من بين أعماله القادمة الذي يعمل عليها حالياً، سيقدمها بالتعاون مع رفيق دربه ونجاحاته الشاعر العماني حميد البلوشي، حيث أكد أنهما يجتمعان بجلسات عمل من أجل الوصول لأفضل توليفة شعرية وموسيقية، وطرحها أمام الجمهور الخليجي والعربي.

ومن جهة أخرى، أوضح الزدجالي أنه بدأ بالعمل حالياً ضمن إدارة أعمال جديدة وبرؤية مستقبلية تهدف الى إنتشار أوسع ضمن أفكار جديدة عصرية ستحمل الكثير من التغيرات في مشواره الفني، وأكد تعاونه في هذا الجانب مع السيد محمد درويش الزرعوني كمديراً لأعماله ومتابعاته الإدارية المختلفة من حفلات غنائية وأعمال وتحضيرات ومتابعات بكل شؤونه الفنية.

هذا وكانت آخر اصدارات صلاح الزدجالي أغنية "طربان" من ألحانه، وكلمات الشاعر هيثم البوسعيدي، وتوزيع "سيروس"، ومكس وماستر م. جاسم محمد، حيث يقول في مقدمتها:

شافني طربان واغني

طربة اللي ما نشد عنه

والهوى المعهود ناسنه

ما بغى من زادي وبني

والوصل ما عاد باغنه

لو يعود الوقت ويثني

ما سمعنا الآه والونة