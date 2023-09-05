نوعية المنوفية يناقش "الاتجاهات الحديثة في التربية الفنية" بمؤتمره العلمي السنوي الثاني

عقد قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في التربية الفنية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة و الدكتور محمد زيدان عميد الكلية و الدكتور أشرف العيسوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور إيناس مصطفي رئيس القسم والدكتور جمعه حسين مدير وحدة الجودة بالكلية وبحضور ومشاركة مميزة من ضيف شرف المؤتمر مصطفى بط الفنان التشكيلي ورائد من رواد الفن داخل محافظة المنوفية.

واستعرض المؤتمر أهم الاتجاهات المعاصرة في التربية الفنية، مع التركيز على تحليل العلاقة بين تلك الاتجاهات والمفاهيم المرتبطة بها، بالإضافة إلى إحياء بعض ثقافات تدريس الفنون وفق منهج علمي مدروس، بهدف تحسين الممارسات الحالية للوصول إلى الجودة في عملية التدريس والمنتج الفني، وتقديم توصيات بتطوير تدريس التربية الفنية وفق المداخل والاتجاهات المعاصرة في المجال.

وخلال كلمته وجه زيدان خالص الشكر والتقدير للقائمين على المؤتمر معربا عن بالغ سعادته بالفقرات المميزة التي تم عرضها والتي توضح الجهد المبذول في تحقيق المزيد الإنجازات للكلية على كافة الأصعدة منها مشاركة القسم في ابداع 11 وتحقيق المركز الثاني وفوز بحثين في الملتقى الطلابي الإبداعي للجامعات العربية، والمشاركة في الهوية البصرية لمحافظة المنوفية والاعياد القومية وحفل عيد الشرطة بقصر الثقافة بشبين الكوم ومهرجان خدمة المجتمع والطالب المنتج والاسبوع البيئي والمشاركة في مبادرة جامعتي جميلة واقتناء أحد اعمال الفنان الدكتور محمود حامد في المتحف المصري الحديث والحصول على أفضل معرض تشكيلي العام الجامعي 2022 /2023، بالإضافة إلى اختيار نخبة من الأساتذة باللجنه العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والاساتذة المساعدين بتخصص التربية الفنية وهم الدكتور جمعه حسين والدكتور أشرف العيسوي والدكتور ميلاد ابراهيم والدكتورة عبير عبدالله والدكتورة ايناس شحاته والدكتور أيمن العربي والعديد من الإنجازات التي حققها القسم.

كما شهد المؤتمر العديد من الفقرات الأخرى منها ندوة الدكتور جمعة حسين عن البحث العلمي في التربية الفنية وندوة للفنان مصطفى بط وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.