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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوت ديفوار.. فوز الحزب الحاكم بالانتخابات المحلية

كوت ديفوار
كوت ديفوار
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أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في كوت ديفوار نتائج الانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي في 30 منطقة (من أصل 31) و199 بلدية (من أصل 201) بفوز الحزب الحاكم في 123 بلدية و25 منطقة.
وقالت مفوضية الانتخابات الإيفوارية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن الحزب الحاكم في كوت ديفوار حقق انتصارا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت الماضي وذلك وفقا لنتائج شبه نهائية ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه، اكد رئيس مفوضية الانتخابات "إبراهيم كويبيير" نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني حيث تصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.
وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان "الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" التابع للرئيس السابق "لوران جباجبو" اللذان وحدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشحون مستقلون على بقيتها.
وأضافت القناة أن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 44% على مستوى المناطق و36% على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.
يذكر أن الانتخابات جرت "في أجواء هادئة" وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا مساء أمس الإثنين المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".

الانتخابات كوت ديفوار
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