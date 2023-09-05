رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة لإندونيسيا والهند لحضور "الآسيان" و"العشرين"

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جولة تستغرق 7 أيام إلى إندونيسيا والهند، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة الآسيان واجتماعات مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كيشيدا سوف يشارك في اجتماعات مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى في جاكرتا لمدة 3 أيام، تليها قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تستمر يومين وتبدأ يوم السبت.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه قبل مغادرته طوكيو: "سأوضح تعامل اليابان الشفاف مع المياه المعالجة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على التفاهم والتعاون في مؤتمرات القمة المتعددة الأطراف والثنائية".

وتهدف طوكيو أيضا لتعزيز العلاقات مع دول "الجنوب العالمي" النامية والناشئة، بما في ذلك أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا وبعض أعضاء مجموعة العشرين، في محاولة لمواجهة نفوذ بكين المتزايد.

وسيلقي كيشيدا ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغج من بين آخرين، كلمات في اجتماعات مختلفة في جاكرتا، ومن غير المرجح أن يعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا خلال إقامتهما في العاصمة الإندونيسية، وفقا لمسؤولين حكوميين يابانيين.

وخلال الاجتماعات سيشرح رئيس الوزراء الياباني للمجتمع الدولي سلامة تصريف المياه، حيث خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي إلى أن الخطة تتوافق مع معايير السلامة العالمية، وفقا لمسؤولين حكوميين، ويعد إطلاق المياه ضروريا لوقف تشغيل مجمع فوكوشيما، الذي أصيب بالشلل بسبب زلزال وتسونامي هائلين في مارس 2011.

