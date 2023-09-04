الرئيس الكيني: إفريقيا لديها القدرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة بالموارد المتجددة

أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو، عن ثقته في أن إفريقيا لديها القدرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة بالموارد المتجددة ومساعدة المناطق الأخرى على تحقيق الشيء نفسه.

جاء ذلك خلال افتتاح "قمة إفريقيا للمناخ" اليوم /الاثنين/ بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي، بحسب صحيفة /ذا ستار/ الكينية.

وقال روتو، إن موارد الطاقة المتجددة ليست مجرد ضرورة بيئية ولكنها أيضا حافز للرخاء الاجتماعي والاقتصادي، ويتم ذلك من خلال تحفيز التنمية المستدامة، ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وانتشال المواطنين من فقر الطاقة، ولديها القدرة على القيام بكل هذه الأمور مع تقليل الانبعاثات الكربونية في إفريقيا والعالم.

وأكد أن القارة لديها إمكانات كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بمزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية المستدامة والطاقة الكهرومائية، ويمكنها أن تكون مركزا صناعيا أخضر يساعد المناطق الأخرى على تحقيق استراتيجياتها الخاصة بـ"صافي الصفر" بحلول عام 2050، وأنه يمكن تحقيق ذلك بفضل أشعة الشمس على مدار العام تقريبا، ما يجعل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا مناسبة تماما للطلب على الطاقة الصناعية.

وأشار إلى أن هناك تحديا يتمثل في سد فجوة الاستثمار لتمكين القارة من تلبية احتياجاتها من الطاقة، منبها إلى أن ما يقرب من 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الكهرباء، في حين يعاني 150 مليون آخرين من مصادر طاقة لا يمكن الاعتماد عليها، وحوالي مليار شخص لا يستطيعون الحصول على طاقة الطهي النظيفة.

وتابع روتو:" ولكن وفرة مواردنا المتجددة، والإمكانيات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة والفرص التي يوفرها التمويل الجديد للمناخ، توفر إمكانيات هائلة، ولدينا القدرة على توفير الطاقة الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة لجميع الأفارقة بحلول عام 2030".