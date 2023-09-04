رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الدولة هيأت الفرص للجميع لكي يعبر عن رأيه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني من أجل التعبير عن الآراء المختلفة، وكان يتعين على الصحافة والإعلان أن تُفسح هذه الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى إن البعض تكون لديه انطباعا غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة".

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين".