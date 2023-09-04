ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.. أهداف مشروعات تنمية الثروة السمكية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لمشروعات  تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. 

حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لاسيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.

الرئيس السيسي تنمية الثروة السمكية الثروة السمكية
ads