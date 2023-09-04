رئيس جامعة المنوفية يستقبل الدكتور محمد فريد أستاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور محمد فريد الشربيني أستاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة ورئيس جمعية الجراحين المصرية، قبل توجهه إلي كلية الطب، لمناقشة رسالة دكتوراة في الجراحة العامة حول "الوقاية من الفتق المجاور بفتحة البراز الجانبية".

ورحب القاصد بضيف الجامعة، مؤكدا علي أهمية البحث العلمي ومشاركة علماء التخصصات المختلفة في الإشراف والمناقشة لإثراء البحث العلمي والخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق في المجال البحثي والعلمي وخدمة المجتمع.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد عن سعادته بتواجده بجامعة المنوفية في ضيافة رئيس الجامعة وكلية الطب، مشيدا بمستوى البحث العلمي بالجامعة والباحثين والأساتذة بكلية الطب جامعة المنوفية.