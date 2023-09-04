المحكمة العليا اليابانية ترفض استئناف محافظة أوكيناوا لنقل منشأة عسكرية أمريكية

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:41 م

رفضت المحكمة العليا في اليابان اليوم /الاثنين/ استئنافا قدمته محافظة أوكيناوا ضد أمر الحكومة المركزية بالمضي قدما في أعمال ردم النفايات من أجل نقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل المحافظة.

وسيمهد الحكم الطريق لاستئناف العمل المعلق، في حين لا تزال أوكيناوا والحكومة المركزية على خلاف بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة سكنية في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية في ناجو، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

في السياق، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حكومة محافظة أوكيناوا تعارض بناء مطار جوي جديد داخل المحافظة، مشيرة إلى أن الحكومة المركزية كانت قد بدأت أعمال استصلاح أرض في عام 2018 لنقل محطة "فوتينما" الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية الواقعة في مدينة "جينوان" إلى منطقة "هينوكو" الأقل كثافة سكانية في مدينة "ناجو".

وأضافت الشبكة اليابانية أنه تم اكتشاف أن 70% من موقع الاستصلاح يحوى أرضا لينة، وقامت الحكومة المركزية بمراجعة الخطة الأصلية لجعل المنطقة صلبة. ولكن المحافظة رفضت الموافقة على خطة المراجعة وتوقفت أعمال الاستصلاح.

وأصدرت الحكومة المركزية أمرا توجيهيا العام الماضي إلى حكومة المحافظة لكي تمنح موافقتها على المراجعة، ولكن المحافظة رفعت قضية ضد الأمر التوجيهي قائلة إنه غير قانوني.

فيما أيدت المحكمة العليا اليوم الاثنين، قرارا سابقا من محكمة أخرى بشرعية تدخل الحكومة المركزية ورفضت طعن محافظة أوكيناوا. وبذلك باتت محافظة أوكيناوا ملزمة بالموافقة على أعمال استصلاح من أجل بناء المطار الجوي الجديد.

كانت طوكيو وواشنطن قد اتفقتا في عام 1996 على خطة نقل تتضمن إعادة الأراضي التي تشغلها القاعدة، وفي عام 1999، اختارت طوكيو هينوكو كموقع لإعادة التوطين، ومع ذلك، لا يزال سكان أوكيناوا، التي تستضيف غالبية المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، يعارضون بشدة عملية النقل.

