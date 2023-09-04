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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

سمير الفيل يتلمس وقائع الحياة في "ذئاب مارقة"

غلاف ذئاب مارقة
غلاف ذئاب مارقة
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مجموعة قصصية جديدة للقاص والروائي سمير الفيل ، عنوانها " ذئاب مارقة" ،  عن سلسلة " أصوات ادبية " عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.
تتضمن 21 قصة قصيرة ، تعالج التحولات الجسيمة في المجتمع المصري ، والعلاقة المتوترة بين الرجل والمرأة ، وعدم قدرة البعض على التكيف مع مستجدات الحياة .
هذه هي المجموعة الخامسة والعشرين للكاتب ، ومن عناوين القصص : رجل بلا كهرباء  ، صائد الفراشات ، انسحاب منظم ، المروحة ، عجوز الميكروباس ، شجرة الليمون ، الواشي ، راكبة ، مهاجر تحت الطلب ، مرابض الطير ، رضوض ، العودة إلى القبو ، الكنبة الجلد ، شاي بفتلة ، الصحفي عريضة ، بقدونس ، حمدي بسبس ، ذئاب مارقة.
النصوص تتلمس وقائع الحياة في حارة شعبية ، وتقلبات البشر في علاقاتهم مع الآخرين ، مع مسحة سخرية تظلل الكثير من الأعمال ، وهو ما يميز عوالم سمير الفيل السردية ، ولا يخلو القص من رسالة اجتماعية أو فكرية مبثوثة في نسيج السرد. 
من أجواء السرد ما جاء في قصة " رجل بلا كهرباء :" يقف في المسافة بين حجرة النوم ، والصالة. لا يكاد يرى ؛ فالظلام يشمل كل شيء، حتى يخاله قد استولى تماما على الأشياء من  حوله. المنضدة ، ستائر الأوريجانزا ، الشمعدان الفضي ، النجفة المدلاة من السقف . يتقدم خطوة فيتعثر في طرف سجادة صغيرة ، يعرف أنها وضعت على عتبة حجرته ، يكاد لونها ـ في نور ربنا ـ أن يكون رماديا. أشد ما يرعبه أن يتسلل برص من نافذة المطبخ المقطوع ، يصل إليه عند حافة السرير ، يتربص به حتى يستولي عليه النوم . يسقط على جسده شبه العاري . يرتجف ، يظل يتلوى حتى يحرر ذاته من نعومته اللزجة . قالت له،  وهي تغادر الشقة : لن تستطيع العيش بدوني .
لم يعلق على كلامها حتى لا يفتح مجالا للعتاب ، سار خلفها ، وأغلق باب الشقة بهدوء ، ثم استلقى على الكنبة الفستقية يجتر أحزانه " .
 

الأديب سمير الفبل ذئاب مارقة الهيئة العامة لقصور الثقافة
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