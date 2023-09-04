إنفاق 11 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال 6 سنوات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية بدأت تولي اهتماما بتنمية سيناء تنمية حقيقية، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن كان هناك خطة جادة من قبل لتنمية سيناء منذ الثمانينات.

وأضاف "السيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه تم انفاق نحو 11 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء خلال ال6 سنوات الماضية، بهدف أن تشهد سيناء تنمية حقيقة داخل سيناء وخطة تنموية تشتمل كافة القطاعات

وتابع، أنه تم تنمية وزراعة 400 ألف فدان، وبناء أكثر من 3 آلاف وموانئ وشواطئ داخل سيناء بجانب تنمية ميناء العريش، ووجود طرق تربط داخل سيناء بخارجها بهدف ربط شمال وجنوب سيناء.