ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إنفاق 11 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال 6 سنوات

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية بدأت تولي اهتماما بتنمية سيناء تنمية حقيقية، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن كان هناك خطة جادة من قبل لتنمية سيناء منذ الثمانينات.

وأضاف "السيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه تم انفاق نحو 11 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء خلال ال6 سنوات الماضية، بهدف أن تشهد سيناء تنمية حقيقة داخل سيناء وخطة تنموية تشتمل كافة القطاعات

وتابع، أنه تم تنمية وزراعة 400 ألف فدان، وبناء أكثر من 3 آلاف وموانئ وشواطئ داخل سيناء بجانب تنمية ميناء العريش، ووجود طرق تربط داخل سيناء بخارجها بهدف ربط شمال وجنوب سيناء.

 

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية سيناء مصر ميناء العريش
ads