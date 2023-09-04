رئيس جامعة حلوان يكرم محرر "البوابة نيوز"

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 02:47 م

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان هناء هناء بديع محررة “البوابة نيوز” تقديرا على الجهود المبذولة فى التغطية الصحفية لاخبار وأنشطة الجامعة .

جاء هذا التكريم اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن برنامج اسبوع الجامعات الذي من المقرر بده يوم الجمعه القادم

حضر المؤتمر الدك حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون الطلاب والتعلم والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعه خدمة المجتمع والتعليم ولفيف من دكاتره الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تشرف بإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث تحت شعار “الجمهورية الجديدة حلم وطن” خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، وتستقبل الجامعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ إفتتاح الأسبوع الأول عام 1954.