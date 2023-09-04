بقيمة 3,5 مليون جنيه.. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.