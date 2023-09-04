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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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بقيمة 3,5 مليون جنيه.. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس .. قدرت قيمتها الم
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس. 
 وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام) .
 وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج .
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات طربة لمخدر الحشيش
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