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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الألمانية تؤكد أهمية قضايا الإنسانية والمناخ بمؤتمر "رؤساء البعثات الدبوماسية"

الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
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أكدت وزارة الخارجية الألمانية أهمية مؤتمر "رؤساء البعثات الألمانية في الخارج"، حيث تتم مناقشة القضايا الإنسانية، وقضايا التعاون الإنمائي، ومكافحة أزمة المناخ أو القدرة التنافسية الأوروبية في العديد من اللجان وورش العمل العملية والمحادثات الإقليمية.
وأشارت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم /الاثنين/ - إلى أن المؤتمر سيناقش سبل تنفيذ السياسة الخارجية النسوية، وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والمزيد من التواصل الاستراتيجي في عالم سريع التغير، وسيركز على تعزيز الشراكات العالمية مع البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم أعمال مؤتمر رؤساء البعثات الألمانية بمقر وزارة الخارجية والذي تستمر أعماله أربعة أيام، ويشارك فيه رؤساء أكثر من 220 سفارة وقنصلية عامة، إلى جانب ممثليات دائمة في المنظمات الدولية وجهات النظر حول التطورات العالمية والسياسة الخارجية الألمانية في وزارة الخارجية الألمانية.. وتفتتح وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المؤتمر الذي سيشارك فيه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.
 

الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي ألمانيا
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