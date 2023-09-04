65 مليونا و4 استثناءات.. "البوابة نيوز" تكشف تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي

أنهى مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على العقد الجديد لحارس مرمى وقائد الفريق محمد الشناوي بعد الجلسة على عقدها مسئولو النادي مع الحارس الدولي ووكيل أعماله مؤخرا، على أن يتم الإعلان عن تجديد العقد رسميًا عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" إن إدارة التعاقدات بالنادي، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة تخطيط الكرة داخل القلعة الحمراء، انتهت من تجهيز العقود الجديدة لقائد الفريق محمد الشناوي لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2024 - 2025 .

وأضاف المصدر أن محمد الشناوي وافق على تمديد عقده لمدة موسمين لينتهي في صيف 2027 مع زيادة راتبه السنوي بعد رفض رحيله في الصيف الحالي رغم تلقي اللاعب عددا من العروض المغرية من الدوري السعودي.

وأشار المصدر إلى أنه تم تعديل عقد حارس وقائد الفريق ومنحه استثناءات كبيرة تقديرا لتاريخه وخبراته وإنجازاته والتضحية بعروض مالية كبيرة من أجل النادي.

وكشف المصدر تفاصيل العقد الجديد للشناوي بعد التعديل والتمديد لمدة موسمين بأن الحارس الدولي سيحصل على 15 مليونا في الموسم الحالي 2023 - 2024 ويتقاضي 16 مليون جنيه في موسم 2024 - 2025، و17 مليونا في الموسم الذي يليه ونفس القيمة في الموسم الأخير 2026 - 2027.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلي قررت منح محمد الشناوي بعض الاستثناءات مثل استثنائه من نسبة المشاركة في المباريات والموافقة على مشاركة الحارس وقائد الفريق في اي إعلانات من خارج رعاة النادي، وألغاء بند نسبة النادي من مشاركة اللاعب في الإعلانات وإلغاء نسبة النادي في ظهور الحارس بالبرامج التليفزيونية.

يذكر أن محمد الشناوي كان قريب من الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تلقي اكثر من عرض ابرزها من ويجان الإنجليزي والنصر السعودي.