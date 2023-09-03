محافظ بورسعيد يشهد تسليم 136 مزارعًا بمنطقة سهل الطينة عقودًا مؤمنة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة سهل الطينة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ، بكلمته خلال تسليم 136 مزارع من منطقة سهل الطينة عقودا مؤمنة، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على وفاءه بالوعد وتمليك الأراضي لمواطني و مزارعي سهل الطينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة الدعم والتيسيرات للمزارعين بمنطقة سهل الطينة، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وهنأ محافظ بورسعيد أهالي سهل الطينة، قائلا:"إن اليوم بمثابة عيد للمواطنين بمنطقة سهل الطينة، نتيجة تسليمهم العقود المؤمنة، والتي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة شبه جزيرة سيناء.