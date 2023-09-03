"أهلًا بالمدارس" طوق نجاة لأولياء الأمور من جحيم غلاء الأدوات الدراسية.. تخفيضات المعرض تصل لـ50%.. والغرفة التجارية: ندفع إيجار المكان عن التاجر.. وإلغاء الاعتمادات المستندية سهلت الاستيراد

أكدت وزارة التموين توافر الأدوات المكتبية بكافة انواعها فى معرض أهلا بالمدارس الرئيسى لهذا العام وتشارك فيه كبرى الشركات المنتجة للمستلزمات المدرسية وعلى رأسها الشنط التى تعرض فى المعرض بتنوع غير مسبوق وجودة فى الصناعة واسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% وبالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية تم افتتاح فروع لمعرض أهلا بالمدارس بجميع المحافظات تحت إشراف وزارة الداخلية.

وأضافت شعبة الأدوات المكتبية فى غرفة القاهرة التجارية أن الأسعار هذا العام قد انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية بسبب تذليل الدولة للعقبات التى رفعت الاسعار من قبل ومنها تسهيل الاستيراد وإلغاء فتح الاعتمادات المستندية مما يسر جلب الادوات المكتبية من الخارج بسهولة اكثر وتنوع اكثر بالتالى زاد المعروض وانخفضت الاسعار وفى السطور التالية نتحدث على لسان المتخصصين حول التيسيرات المقدمة للمستوردين وكيف وصل سوق المستلزمات المدرسية الى الاستقرار هذا العام ؟

الغرفة التجارية بالقاهرة

قال بركات صفا رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"البوابة نيوز": كانت هناك صعوبة فى استيراد الادوات المكتبية فى السنوات الماضية بسبب ضرورة الالتزام بنظام فتح الاعتمادات المستندية والذى تم إلغاؤه 2023 وبالتالى سهل الاستيراد هذا العام مبكرا ومتنوعا وبكميات تكفى وتفيض عن احتياجات الطالبات والطلبة من مستلزمات الدارس وعلى رأسها الشنط وذلك منذ شهرين قبل بداية العام الدراسى الجديد سواء كتب خارجية او ادوات مكتبية وهذه الفترة خاصة بمبيعات الجملة وبعد انتهائها تبدأ فترة المبيعات للمستهلك .

وأبرز "بركات" أهمية معارض أهلا بالمدارس الذى تنظمه وزارة التموين سنويا على مستوى جميع المحافظات و التى تخفف العبء الثقيل المتمثل فى غلاء اسعار الادوات المكتبية والكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية والتى لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك نحن مجتمعين نوصل الشنطة والحذاء والكتب والكشاكيل والاقلام للمواطن مباشرة من دون وسيط للتخفيف على بخفض السعر وعدم تحميل السعر بنصيب الوسيط المواطن البسيط والمنتج بذلك نصل الى بالمنتج باقل الاسعار الى الشعب .

واوضح محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ “ البوابة نيوز “ مزايا معارض اهلا بالمدارس بالنسبة للشنط والأدوات المكتبية قائلا: ”دور شعبة الأدوات المكتبية ولعب الاطفال وما يلحق بهما من شنطة المدرسة والزمزمية والمستلزمات المدرسية من كشاكيل واقلام وادوات هندسية وأدوات تعليمية.. دورنا ان نكون حلقة الوصل بين الدولة والمستهلك ولسنا جهة رقابية وتجار ومستوردى الأدوات والشنط المدرسية يعملون تحت مظلة الغرفة”.

وأشاد " وكيل الشعبة المزايا الكثيرة فى معارض اهلا بالمدارس قائلا : لا يتحمل العارضون القيمة الايجارية للمكان والغرفة تتحمل هذا الايجار وبالتالى لا يزيدون السعر وتلك ميزة عظيمة لمعارض اهلا بالمدارس ، الى جانب المساحات الواسعة للمعرض التى تسمح بعرض عدد هائل من شنط المدارس والكتب الخارجية والأدوات المكتبية ولعب الاطفال فى مكان واحد و يعتبر بداية العام الدراسى موسم بالنسبة لأعضاء الشعبة و الغرفة ككل من المنتجين والمصنعين والتجار ومستوردى الأدوات المدرسية بما فيها من شنط وغيره ويظلون طوال السنة فى عملية بحث وسفر عن كل جديد ومتطور من تلك الأدوات ليقدمونه فى المعرض، لكى نقدم أفضل سلعة باحسن سعر للمستهلك ذو الدخل المتوسط ، ونحاول جميعا الغرفة والدولة ممثلة فى وزارة التموين ..نحاول تقليل الأسعار بقدر المستطاع ، حتى لا يشعر المستهلك بفروق كبيرة جدا فى الأسعار حتى لا تزيد أعباؤه .

وأوضح " محمد حسن عضو الشعبة بغرفة القاهرة اسباب ارتفاع اسعار الادوات المكتبية وشنط المدارس قائلا : ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن وارتفاع سعر الورق بسبب احتراق الغابات التى بها الشجر الذى يصنع الورق منه وتصنيع الكشاكيل والكراسات ومن الورق المستورد يبدأ من شهر يناير .

أوضح " حسن "خريطة قطاعات العرض فى معرض اهلا بالمدارس قائلا :

أولا: الأدوات المكتبية ولعب الاطفال

ثانيا : الملابس ويضم ذى للمدارس بأنواعه.

ثالثا : الكمبيوتر ومستلزماته.

رابعا: الشنط وحوافظ الأطعمة للإفطار والغداء، والأحذية والتنوع الكبير فى معارض أهلا بالمدارس غير متاح إلا فى هذه المعارض والمنافسة بين العارضين فى صالح المستهلك.