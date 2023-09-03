زيزو يغلق ملف الاحتراف ويستعد مع الزمالك لمواجهة بطل جيبوتي

أغلق أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، ملف الاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانتظم اللاعب في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة ارتا سولار الجيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري .

زيزو من تدريبات الزمالك للموسم الجديد

وحاول زيزو الضغط على لجان الزمالك المختلفة مؤخرا بقبول عرض الاحتراف في الدوري السعودي بمقابل مادي كبير، إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق، وحسن موسي رئيس اللجنة المؤقتة الأسبق، وعماد البناني رئيس اللجنة التي تدير الزمالك حاليا قد اجتمعوا واتفقوا على رفض رحيل زيزو، لحاجة الفريق له فنيا وصعوبة تعويضه حاليا خاصة في أزمة القيد بالزمالك بالفترة الحالية.

وواصل الزمالك اليوم الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر الجاري لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.