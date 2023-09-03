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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مركز أكساد: مخازن روسيا مليئة بالحبوب وتحتاج إلى تصديرها

الدكتور نصر الدين
الدكتور نصر الدين عبيد
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قال الدكتور نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إن مخازن روسيا مليئة بالحبوب إلى حد بعيد، وتحتاج إلى تصديرها، ومعظم الدول الأفريقية والعربية صديقة لروسيا كما هي أيضا صديقة لأوكرانيا.

وأضاف «عبيد»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه متفائل لإتمام اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا حتى وإن حدثت تنازلات، لابد من إجراء بعض التنازلات لأن الأمن الغذائي هو جزء أساسي من الأمن البشري للعالم كله.

وأشار إلى أن أكثر الدول التي تستورد القمح هي بلدان العالم الفقيرة، وروسيا أعلنت أنها ستصدر 50 ألف طن مجانا إلى الدول الأفريقية، وروسيا تريد أن يذهب القمح لمستحقيها إلى الدول الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إليها.

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة روسيا روسيا وأوكرانيا
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