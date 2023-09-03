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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق طبى متكامل من "الصحة" للعمل فى منتخبات ذوي الإعاقة

حسام الدين مصطفي
حسام الدين مصطفي
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اجتمع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بفريق العمل الطبى المرشح من وزارة الصحة بعد موافقة   الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه على ترشيح عدد من الأطباء فى جميع التخصصات للاستعانة بهم فى أنشطة اللجنة البارالمبية المختلفة.
أكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن  تلك الخطوة جزء من استراتيجية اللجنة لتطوير منظومة الطب الرياضى والرعاية الصحية  داخل المنتخبات الوطنية حيث تم اختيار ١٠ أطباء من مختلف التخصصات تحت اشراف اللجنة الطبية برئاسة د. سامح السيد  لإعداد ملف طبى  لكل لاعب  داخل المنتخبات المختلفة ومتابعات دورية بعد انضمامهم للعمل داخل اللجنة الطبية.
وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية أنه تم اختيار مقر دائم للجنة الطبية داخل المركز الأوليمبى بالمعادى ، وسوف يتم بدء عملهم خلال الأيام المقبلة.

فريق طبي اللجنة البارالمبية وزارة الصحة خالد عبد الغفار احمد محمدي
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