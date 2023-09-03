الدورى الألمانى.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لمواجهة كولن

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كولن، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق أنتراخت فرانكفورت كالتالى:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليان باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، هوغو لارسون، إلياس السخيري، فيليب ماكس، إيريك إبيمبا، ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش.

يحتل فريق إينتراخت فرانكفورت المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يقع كولن فى المركز الـ 17 بدون نقاط.