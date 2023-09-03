توقيع مذكرة شراكة لتفعيل دور وحدة السكان بالأقصر بواسطة المجتمع المدني

وقعت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مذكرة شراكة لتفعيل دور الوحدة من خلال المجتمع المدني، وذلك خلال فعاليات الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الدولية بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء وحدة السكان ولجان التنسيق والمتابعة والشباب المتطوع بالوحدة والمؤسسات الأهلية.

ترأس الاجتماع، رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية، وكمال فؤاد رئيس الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وقوة العمل السكانية (مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والإدارات والقرى والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان واللجان النوعية للشباب المتطوع بالوحدة).

كما تم خلال الاجتماع، عرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات معالي وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتاب الدوري رقم 116 لسنة ٢٠٢٣، و117 لسنة 2023 م، وبحث عمل الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن وعرض المعوقات للجهات المختلفة، والتي كان من أهمها طبقاً لتوصيات الكتب الدورية تفعيل دور لجان التنسيق والمتابعة ، وتشكيل لجان التنسيق والمتابعة بجميع المراكز والمدن وممثلي الإدارات الخدمية على المستوى المحلى، ودعم المراكز بالشباب المتطوع والمجتمع المدني، ومناقشة اقتراح تنفيذ مبادرات وتدخلات عاجلة لحل مشكلات تم رصدها من قبل الشباب المتطوع ولجان التنسيق والمتابعة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وإشراف هدى المغربي وكيل وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر.

الاجتماع التحضيري (1)

الاجتماع التحضيري (2)