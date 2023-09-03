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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. الحدادي يقود لاس بالماس أمام جيرونا

لاس بالماس
لاس بالماس
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أعلن الإسبانى خافيير بيميينتا، المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لاس بالماس كالتالى:


حراسة المرمى: ألفارو فالز.
خط الدفاع: جوليان أروخو، خوسيه أليخاندرو سواريز، ميكا مارمول، سيرجي كاردونا.
خط الوسط: إنزو لويوديتش، كيريان رودريغز، جونثان فييرا.
خط الهجوم: بيخينو، منير الحدادي، سوري كابا.
ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يقع لاس بالماس فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين.

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