الدورى الإسبانى.. الحدادي يقود لاس بالماس أمام جيرونا

أعلن الإسبانى خافيير بيميينتا، المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لاس بالماس كالتالى:



حراسة المرمى: ألفارو فالز.

خط الدفاع: جوليان أروخو، خوسيه أليخاندرو سواريز، ميكا مارمول، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: إنزو لويوديتش، كيريان رودريغز، جونثان فييرا.

خط الهجوم: بيخينو، منير الحدادي، سوري كابا.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يقع لاس بالماس فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين.