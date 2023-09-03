أرقام مرعبة لأرسنال على ملعب "الإمارات"

تمتلئ مواجهات فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، على ملعبه "الإمارات"، بالأرقام، والتى يسعى لتحصينها فى مواجهة الليلة أمام غريمه مانشستر يونايتد.

ويستضيف فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، وذلك فى تمام السادسة والنصف من مساء الليله على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ولم يتعرض فريق أرسنال للهزيمة سوى فى مباراتين فقط من آخر 24 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري، حيث حقق 18 انتصارا و4 تعادلات.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه فقط في 4 مباريات من آخر 26 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري.

وحقق فريق أرسنال الفوز فى 19 مباراة من آخر 22 لقاء خاضها في البريميرليج أمام الفرق التي يتواجد في اسمها يونايتد، و3 تعادلات وهي، ليدز ومانشستر ونيوكاسل وشيفيلد ووست هام.

ومن بين آخر 16 هدفا استقبلها أرسنال على ملعب الإمارات في الدوري، سُجل 12 هدفا في الشوط الثاني، أما الأهداف الـ4 الأخرى فبينها 3 سجلت بالدقيقة الأولى من المباراة.

وبإمكان بوكايو ساكا أن يصبح أول لاعب من أرسنال يسجل في 4 مباريات متتالية في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.