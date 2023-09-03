"تعليم القاهرة"تناقش استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

اجتمعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، وليلى عبد اللطيف

مدير إدارة المتابعة بالمديرية أعضاء الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،اليوم الاحد، الموافق 3/9/2023 بقاعة الأجتماعات بالمديرية

مع السادة أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية ومديرى المتابعة بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.



وفى بداية الإجتماع قامت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالترحيب بالحضور ثم مناقشة آلية العمل كالآتى : -

تم عمل استمارة متابعة للإستعداد للعام الدراسى2023 _ 2024 والتى تم تصميمها من خلال التعاون بين الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وبين المديرية

وتشمل بنود الاستمارة تقييم عناصر الأمن والسلامة داخل المدارس كالآتى :-

1_ العوامل الخارجية المحيطة بالمدرسة

2_ سور المدرسة

3_ فناء المدرسة

4_ المبنى المدرسى

5_ الحجرات الدراسية

6_ المرافق الصحية ( دورات المياه)

7_ بنود وتجهيزات التآمين ( الحريق و الإخلاء)

8_ الحجرات الطبية

وتم التأكيد على العمل بروح الفريق وعدم تخطى القيادات وفى حالة وجود أى عقبات يتم اللجوء لمكتب وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية لحلها.

يتم ملء الاستمارة من قبل مديرى المتابعة بالإدارات التعليمية وارسالها لأعضاء الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة ليتم البث فيها،وفى نهاية الإجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة.