أحمد السعدني يشارك جمهوره صورة من الطفولة بمناسبة عودة المدارس

نشر الفنان أحمد السعدنى صورة له من طفولته على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليشارك بها جمهوره على السوشيال ميديا.

وعلق على الصورة "العوده إلى المدارس" فى لفته للمشاركة مع الجمهور إقتراب عودة المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على الصورة وكانت التعليقات بالإشاده على البراءة والطفولة التى ظهرت عليه.

يشار أن الفنان أحمد السعدنى شارك فى بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب"، المسلسل بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوى والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنان أحمد السعدنى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع" ، بطولة أحمد السعدنى، حنان مطاوع، أحمد فهمى، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.