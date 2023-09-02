شاهد .."أولادنا" تعلن تفاصيل الملتقى السابع بحضور وزيرتي الثقافة والهجرة

عقدت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة مها الهلالي نائبا عن وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

"أولادنا" تعلن تفاصيل الملتقى السابع لأولادنا

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